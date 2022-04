Генассамблея ООН приостановила членство россии в Совете по правам человека. "За" проголосовали 93 страны

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Генассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о приостановке участия россии в Совете по правам человека, передает корреспондент УНН.



Детали

Так, решение поддержало 93 государства, против было 24.

На решение уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Только что было приостановлено право членства России в Совете ООН по правам человека. Военным преступникам не место в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории", - написал он в Twitter.

Russia’s rights of membership in the UN Human Rights Council has just been suspended. War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights. Grateful to all member states which supported the relevant UNGA resolution and chose the right side of history.