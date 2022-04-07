Столтенберг рассказал о рисках затяжной войны в Украине

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В случае, если война россии против Украины затянется, это в первую очередь негативно скажется на самой стране и ее народе, но также будет означать риск эскалации за ее границы. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания глав МИД НАТО Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

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"Если война затянется надолго, то в первую очередь рискует народ Украины, который больше пострадает, увидит больше разрушений, больше смертей и больше разрушений. Для них это в первую очередь вызов", - сказал Столтенберг.

"И ответственность за прекращение этой войны, вывод войск и привлечение серьезных политических усилий к политическому урегулированию лежит на президенте Путине", - подчеркнул он.

Детали

При этом Генсек подчеркнул, что до тех пор, пока война продолжается, будет существовать риск эскалации за пределы Украины.

"Именно на этом НАТО и сосредоточено, чтобы предотвратить эту эскалацию. И мы сосредоточены на предотвращении эскалации частично за счет обеспечения того, чтобы союзники доносили одно и то же сообщение, сохраняя единство, а также за счет увеличения присутствия, в частности, в восточной части Североатлантического союза", - отметил он.

По словам Столтенберга, в НАТО уже многое сделали, но на недавно состоявшемся саммите главы государств и правительств стран Альянса договорились просить своих военачальников предоставить варианты более долгосрочных изменений в военной структуре для преодоления долгосрочных последствий этой войны.

"Потому что независимо от того, закончится ли эта война через недели, месяцы или годы, она будет иметь долгосрочные последствия. На нашей безопасности, на том, как НАТО необходимо реагировать и обеспечивать непрерывную коллективную оборону и безопасность союзников по НАТО", - заявил он.

Ранее

Ранее сегодня Генсек Альянса назвал странным разграничивать предоставляемую Украине военную помощь на оборонительную и наступательную, так как Украина – это страна, которая обороняется.