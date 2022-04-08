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россии не удалось сломать нашу оборону: Резников рассказал о потерях войск рф

россии не удалось сломать нашу оборону: Резников рассказал о потерях войск рф

КИЕВ. 8 апреля. УНН. россия потеряла почти 19 тысяч солдат, 150 самолетов, 135 вертолетов, 700 танков и почти 1900 бронемашин. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в своем видеообращении к государствам-партнерам Украины, передает УНН.

Цитата

"Вопреки многим прогнозам, россии не удалось сломать нашу оборону ни за три, ни за 30 дней. Наоборот. Наши воины нанесли врагу колоссальные потери и сломали его планы. Только убитыми россия потеряла почти 19 тысяч солдат. А также 150 самолетов, 135 вертолетов, 700 танков и почти 1900 бронемашин", - рассказал он.

Детали

Глава Минобороны подчеркнул, что российские лидеры являются военными преступниками.

"Это признают все. Получив военное поражение, они немедленно лишатся власти. Мы не боимся россию и способны ее победить. Мы хотим уничтожить убийц, насильников и мародеров, которые принесли нам боль. Это шанс для мира избавиться от жестокой тирании. Затягивание с предоставлением Украине оружия приводит к гибели наших детей, к истощению нашей страны. Так же это истощает Европу. Надо действовать. Если кремль не остановим мы - он придет к вам", - сказал Резников.

Напомним 

Резников заявил, что россия изменила тактику, она переводит конфликт в затяжную фазу и в другую форму.

Источник: УНН
Теги: Алексей Резников
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