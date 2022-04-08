Правительство Канады планирует выделить Украине 1,5 млрд долларов

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правительство Канады внесло в парламент новый бюджет на 2022-2023 годы, в нем предусмотрено выделение Украине 1,5 млрд долларов на покупку оружия и восстановления экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter канадского депутата Ивана Бейкера.

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"Министр финансов Канады Христя Фриланд представила федеральный бюджет Канады. Он включает в себя дополнительные 500 миллионов долларов в 2022-2023 годах для предоставления дополнительной военной помощи Украине и до 1 миллиарда долларов в виде новых кредитных ресурсов для Украины. Канада будет рядом с украинцами, пока они не одержат победу", - отметил Бейкер.

Детали

Также Фриланд добавила на своей странице в Twitter, что над этой поддержкой правительство Канады начало работать еще до начала российской агрессии.

"С самого первого дня, когда мы начали работать над этим бюджетом, эта программа роста всегда была в центре нашего внимания. А потом владимир путин ворвался в Украину", - подчеркнула она.

Напомним

Канада ввела санкции против российских олигархов.