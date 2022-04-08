Новости: Общество
8 апреля 2022, 05:48 • Юлиана Росковинская • 347325
Добкин стал диаконом Московского патриархата
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Бывший нардеп Михаил Добкин стал диаконом УПЦ МП. Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий совершил над ним соответствующий обряд. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии.
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"За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию во диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина", - говорится в сообщении.
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Хиротония (христианский обряд, во время которого происходит таинство поставления в священнослужители) состоялась 7 апреля в Благовещенском соборе Харькова.
Источник: УНН
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