CNN: рф угрожала членам Генассамблеи ООН перед отстранением от Совета по правам человека

КИЕВ. 8 апреля. УНН. россия направила государствам-членам ноту с угрозами "последствий" накануне голосования за инициативу США по отстранению россии от Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Как отмечает CNN, в записке говорится: "следует отметить, что недружественным жестом будет считаться не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция в голосовании (или неучастие)".

Отмечается, что в записке проголосовавшим странам угрожали "последствиями".

Контекст

Генассамблея ООН приостановила членство россии в Совете по правам человека. "За" проголосовали 93 страны.