Новости: Политика
8 апреля 2022, 06:22 • Юлиана Росковинская • 78810
CNN: рф угрожала членам Генассамблеи ООН перед отстранением от Совета по правам человека
КИЕВ. 8 апреля. УНН. россия направила государствам-членам ноту с угрозами "последствий" накануне голосования за инициативу США по отстранению россии от Совета ООН по правам человека. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Как отмечает CNN, в записке говорится: "следует отметить, что недружественным жестом будет считаться не только поддержка такой инициативы, но и равноудаленная позиция в голосовании (или неучастие)".
Отмечается, что в записке проголосовавшим странам угрожали "последствиями".
Контекст
Генассамблея ООН приостановила членство россии в Совете по правам человека. "За" проголосовали 93 страны.
Источник: УНН
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