Депутата Юрченко задержали на столичном блокпосту

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве на одном из блокпостов задержали народного депутата от партии Слуга народа Александра Юрченко. Об этом сообщил депутат Киевсовета Александр Погребиский в Facebook, передает УНН.

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"Нардеп Юрченко подойдя к чатовому, который исполнял свои обязанности, начал ругаться и тыкать военному, впоследствии он схватился за пулемет военного. Конечно удостоверение он не показал да и не представился. Но ребята среагировали мгновенно и задержали нарушителя", - написал Погребиский.

Как отметил депутат Киевсовета, впоследствии Юрченко пошел в полицию и написал заявление на военных.

Напомним

"Слугу народа" Александра Куницкого задержали на блокпосту.