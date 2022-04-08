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Депутата Юрченко задержали на столичном блокпосту

Депутата Юрченко задержали на столичном блокпосту

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве на одном из блокпостов задержали народного депутата от партии Слуга народа Александра Юрченко. Об этом сообщил депутат Киевсовета Александр Погребиский в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Нардеп Юрченко подойдя к чатовому, который исполнял свои обязанности, начал ругаться и тыкать военному, впоследствии он схватился за пулемет военного. Конечно удостоверение он не показал да и не представился. Но ребята среагировали мгновенно и задержали нарушителя", - написал Погребиский.

Как отметил депутат Киевсовета, впоследствии Юрченко пошел в полицию и написал заявление на военных.

Напомним 

"Слугу народа" Александра Куницкого задержали на блокпосту.

Источник: УНН
Теги: задержание, блок-пост
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