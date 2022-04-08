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В Буче удалось идентифицировать 163 убитых российскими оккупантами жителей - мэр

В Буче удалось идентифицировать 163 убитых российскими оккупантами жителей - мэр

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В освобожденном от войск рф в городе Буча под Киевом установили личности 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты. Об этом заявил мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью "Голосу Америки", передает УНН.

Цитата

"На сегодняшний день, мы смогли идентифицировать 163 погибших. Это граждане нашего города, которые были цинично убиты, зверски замучены русскими. Мы знаем их фамилии, имя, отчество, где они проживали, кто они были - или отцом, или сыном, или женой, в той или иной семье", - рассказал он.

Детали 

По словам Федорчука, до настоящего времени по городу собрали около 320 тел убитых российскими оккупантами бучанцев.

"Обнаружили еще два тела в селе Лубянка, расстрелянных. И шесть тел в селе Здвижевка, Бучанской общины. И каждый день мы находим все новые и новые тела погибших, в разных уголках нашего города - на огородах, в парковых зонах, на территориях детских площадок. Это кроме тех, о которых уже писали СМИ", - добавил он.

Напомним 

В Буче разрушено 112 частных домов, которые не подлежат восстановлению.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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