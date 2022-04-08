В Буче удалось идентифицировать 163 убитых российскими оккупантами жителей - мэр

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В освобожденном от войск рф в городе Буча под Киевом установили личности 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты. Об этом заявил мэр Бучи Анатолий Федорук в интервью "Голосу Америки", передает УНН.

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"На сегодняшний день, мы смогли идентифицировать 163 погибших. Это граждане нашего города, которые были цинично убиты, зверски замучены русскими. Мы знаем их фамилии, имя, отчество, где они проживали, кто они были - или отцом, или сыном, или женой, в той или иной семье", - рассказал он.

Детали

По словам Федорчука, до настоящего времени по городу собрали около 320 тел убитых российскими оккупантами бучанцев.

"Обнаружили еще два тела в селе Лубянка, расстрелянных. И шесть тел в селе Здвижевка, Бучанской общины. И каждый день мы находим все новые и новые тела погибших, в разных уголках нашего города - на огородах, в парковых зонах, на территориях детских площадок. Это кроме тех, о которых уже писали СМИ", - добавил он.

Напомним

В Буче разрушено 112 частных домов, которые не подлежат восстановлению.