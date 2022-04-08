Из-за вооруженной агрессии рф погибли уже 169 детей - Офис Генпрокурора

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине 169 детей погибли, свыше 306 ранены в результате вооруженной агрессии рф, сообщили в пятницу, 8 апреля, в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

"Более 475 детей пострадали в Украине из-за полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. При этом 169 детей погибли и более 306 получили ранения", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

По полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего пострадало детей в Киевской - 88, Донецкой - 81, Харьковской - 75, Черниговской - 50, Николаевский - 40, Луганской - 35, Запорожской - 22, Херсонской - 29, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской - 15 областях.

Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Детали

По данным ведомства, в городе Буча Киевской области в месте массового захоронения среди взрослых погибших обнаружено тело 15-летней девочки.

7 апреля в Днепропетровской области в результате обстрела военными рф лодки, в которой находились 14 человек, погиб один ребенок и еще два 4 и 16 лет получили ранения.

6 и 7 апреля из-за обстрелов оккупантами города Северодонецк Луганской области ранения получили двое несовершеннолетних.

Дополнение

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждены 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью, указали в прокуратуре.