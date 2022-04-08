Украина ожидает, что рф приостановит боевые действия во время возможной поездки Папы Римского - посол

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украина ожидает, что россия приостановит боевые действия во время возможного визита Папы Римского в Киев, заявил в четверг Reuters посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, пишет УНН.

Детали

Юраш выступил через несколько часов после того, как встретился с Папой Франциском и высшими должностными лицами Ватикана, чтобы официально вручить свои верительные грамоты.

"Мы обсудили многие вопросы повестки дня прямо сейчас, прежде всего возможный визит Его Святейшества в Украину", - сказал Юраш в интервью на полях дипломатического мероприятия в Риме.

"Я привел еще аргументы, почему это нужно реализовать как можно быстрее и именно в этих условиях", - сказал он.

"Если россия поймет, что Папа поедет в Украину, россия прекратит бомбежки хотя бы точно в этой центральной и северной части, это точно", - сказал Юраш.

Он сказал, что ушел со своих встреч в Ватикане с чувством, что "существует большое внутреннее духовное желание (совершить поездку)", но без каких-либо обязательств.

Юраш сказал, что понимает, что россия оказывает давление на Ватикан, чтобы Папа не совершал поездку, но не сказал, откуда взялась его информация.

"Для всех и для Папы Римского становится все более и более понятным, что возможный положительный ответ на этот вызов посетить Украину становится все более важным с точки зрения помощи Украине (остановить войну)", - сказал он.

Дополнение

Папа Франциск сообщил журналистам во время визита на Мальту в выходные, что рассматривает возможность поездки в Киев, чтобы обратиться там с призывом к миру. Понтифик сказал, что поездка "на столе".

Франциска пригласили Президент Украины Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и глава УГКЦ Святослав Шевчук.

Во время поездки на Мальту Папа Франциск, как указывает издание, неявно критиковал президента россии владимира путина за вторжение, заявив, что "потентат" разжигает конфликт за националистические интересы.

С того времени, как началось вторжение, Папа Франциск конкретно упоминал россию лишь в молитвах, например, во время специального глобального мероприятия за мир 25 марта, но он ссылался на россию, используя такие термины, как вторжение и агрессия.

В среду он осудил "резню в Буче" и поцеловал украинский флаг, присланный из города, где связанные тела, расстрелянные с близкого расстояния, лежали на улицах после отхода российских войск.

Кремль отвергает обвинения российских войск в совершении военных преступлений, путем казни мирных жителей, в том числе в Буче.