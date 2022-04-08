Мэра Немирова задержала полиция за стрельбу из автомата

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Полиция задержала за стрельбу из автомата мэра Немирова, что Винницкой области. Об этом сообщила полиция Винницкой области, пишет УНН.

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"В Винницкой области полиция задержала мэра Немирова за стрельбу из автомата", - сказано в сообщении.

Мэром Немирова является Виктор Качур.

Детали

По данным полиции, 7 апреля в полицию поступило сообщение от местного волонтера о том, что глава города Немиров на территории городского совета стреляет из автоматического оружия.

Со слов потерпевшего, он, как представитель волонтерской организации, принес в мэрию гуманитарную помощь для ВСУ: карематы и другие вещи. И между ним и главой города возник конфликт.

"Во время спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата. Пострадавший успел покинуть территорию государственного учреждения и вызвал полицию. Пострадавших нет", - указали в полиции.