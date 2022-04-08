В Киеве предложили переименовать пять станций метро

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Викор Брагинский обратился к мэру столицы Виталию Кличко с просьбой переименовать пять станций метро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Брагинского.

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"Обратился к мэру с инициативой переименования 5 станций подземки. Наши люди укрываются на "Дружбе народов“, пока эта так называемая ”дружба народов" убивает их земляков, соседей, родственников и уничтожает нашу страну. Такого не может быть. "Площадь Льва Толстого", "Берестейская", "Минская", "Героев Днепра" - туда же!" - написал Брагинский.

Начальник КП "Киевский метрополитен" убежден, что профильная комиссия по вопросам наименований совместно с общественностью выберет достойные названия и увековечит наших героев.