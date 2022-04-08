Шмыгаль: в условиях войны правительство отказалось от всех капитальных расходов из бюджета

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Правительство отказалось от всех капитальных расходов из бюджета в условиях полномасштабного вторжения рф в Украину. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью во время национального телевизионного марафона единых новостей, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на сегодня мы фактически сделали секвестр бюджета, отказались от всех капитальных расходов, это очевидно. Мы можем только ремонтировать поврежденные вещи, но мы сейчас ничего не строим, не делаем никаких капитальных закупок, кроме сосредоточения на армии, на военных нуждах, потребностях ВСУ и кроме выполнения социальных обязательств государства", - сказал Шмыгаль.

Детали

Относительно того, что выполняется, по его словам, это касается гуманитарного блока - выплаты зарплат, и социального блока - выплаты пенсий и других социальных платежей.

Также Премьер сообщил о выполнении бюджета.

"Первый квартал наше государство завершило с перевыполнением бюджета - 110%. Мы выполнили задание по наполнению бюджета, это и за счет поступлений от уплаты налогов добросовестным бизнесом, и за счет авансирования налогов... бизнесом", - отметил Шмыгаль.

Со слов главы правительства, фактически, это позволило "вовремя и в полном объеме платить нам все пенсии, даже проанонсировать апрель, с точки зрения пенсий, все социальные платежи, все дополнительные социальные платежи, связанные с войной, профинансировать бюджет войны". "То есть, фактически государство полноценно в течение марта и вот части апреля выполняет свои обязательства", - добавил он.

"В апреле бюджет государства находится под определенным давлением военных обстоятельств,.. под давлением тех налоговых нововведений и облегчений для бизнеса, которые мы ввели. То есть, мы отменили фактически налогообложение общей системы, позволили 2% от оборота платить. Это отразится на бюджете. Мы отменили часть таможенных платежей и пошлины. Это отразится на сборах, которые будет давать таможня. Безусловно, часть бюджета мы будем перекрывать за счет сотрудничества с нашими партнерами - это другие страны, международные финансовые организации. И будем выполнять наши социальные обязательства. Будем смотреть, как будет двигаться апрель", - отметил Шмигаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщил, что расходы на выплату заработных плат в государственной сфере, кроме бюджетников, уже сокращены на 10%.