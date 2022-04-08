ЕС официально принял пятый пакет санкций против рф, обещает подумать над ограничениями по импорту нефти

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Совет Европейского Союза официально сообщил, что ЕС принял пятый пакет санкций против рф, куда вошло угольное эмбарго, что заработает только в августе 2022 года. При этом в Еврокомиссии указали, что обсуждают ограничения по импорту российской нефти, пишет УНН.

Цитата

"В свете агрессивной войны России, которая продолжается против Украины и сообщений о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в Украине, Совет ЕС сегодня принял решение ввести пятый пакет экономических и индивидуальных санкций против России", - сказано в сообщении.

Согласованный пакет включает ряд мер, призванных усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля для агрессии, указали в Совете ЕС.

При этом в Еврокомиссии указали, что "Еврокомиссия и Европейская служба внешних дел работают над дополнительными предложениями относительно возможных санкций, в том числе в отношении импорта нефти, и рассматривают некоторые идеи, представленные государствами-членами, например, таким как налоги или конкретные каналы платежей, такие как депозитный счет".

"Эти последние санкции были приняты после зверств, совершенных российскими вооруженными силами в Буче и других местах, которые находятся под российской оккупацией. Цель наших санкций — остановить безрассудное, бесчеловечное и агрессивное поведение российских войск и дать понять лицам, которые принимают решения в Кремле, что их незаконная агрессия дорого обходится", - отметил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель.

Детали

Пакет включает в себя:

- запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год.

- запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики.

- запрет на любые российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом. Тем не менее, отступление предоставляются для ряда продуктов, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях.

- дальнейшие запреты на экспорт, нацеленные на топливо для реактивных двигателей и другие товары, такие как квантовые компьютеры и передовые полупроводники, высокотехнологичная электроника, программное обеспечение, чувствительное оборудование и транспортное оборудование, а также новые запреты на импорт таких продуктов, как древесина, цемент, удобрения, морепродукты и спиртные напитки. Согласованные запреты на экспорт и импорт составляют только 10 млрд евро и 5,5 млрд евро соответственно.

- ряд целевых экономических мер, направленных на усиление существующих мер и закрытие лазеек, таких как: общий запрет ЕС на участие российских компаний в государственных закупках в государствах-членах, исключение любой финансовой поддержки российских государственных органов, расширенный запрет на депозиты на криптокошельки, а также на продажу банкнот и переводных ценных бумаг, номинированных в любой официальной валюте государств-членов ЕС, России и Беларуси или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России и Беларуси.

Кроме того, Совет ЕС решил ввести санкции против компаний, продукция или технологии которых сыграли роль во вторжении, ключевых олигархов и бизнесменов, высокопоставленных кремлевских чиновников, сторонников дезинформации и манипулирования информацией, систематически распространяющих кремлевский нарратив о военной агрессии России в Украине, а также членов семей уже находящихся под санкциями лиц, чтобы убедиться, что санкции ЕС не будут обойдены.

Кроме того, вводится полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, на долю которых приходится 23% рынка российского банковского сектора. После отключения от SWIFT эти банки теперь подлежат замораживанию активов, таким образом, они будут полностью отрезаны от рынков ЕС.

"Соответствующие нормативно-правовые акты в ближайшее время будут опубликованы в Официальном журнале", - указали в Совете ЕС.