Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 -0,0117 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
11505

Зло, которое не имеет границ: Зеленский о вражеском ударе по вокзалу Краматорска

Зло, которое не имеет границ: Зеленский о вражеском ударе по вокзалу Краматорска

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских захватчиков по вокзалу в Краматорске, в результате которого погибло не меньше 30 человек. Глава государств отметил, что рашисты не оставляют своих методов и цинично уничтожают гражданское население, информирует УНН.

Цитата

"Оккупанты ударили "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, ожидая эвакуации. Около 30 погибших, около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Полиция и спасатели уже на месте. Русские нелюди не оставляют своих методов. Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, которое не имеет границ. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится", — написал Зеленский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Напомним 

Сегодня, 8 апреля, российские захватчики ударили по железнодорожному вокзала Краматорска Донецкой области кассетным "Искандером". По оперативным данным, погибло по меньшей мере 30 человек.

Источник: УНН
Теги: Краматорск
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.