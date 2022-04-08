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Вражеский ракетный удар по вокзалу Краматорска: СБУ сообщает уже о 39 погибших, среди них - 4 ребенка

Вражеский ракетный удар по вокзалу Краматорска: СБУ сообщает уже о 39 погибших, среди них - 4 ребенка

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В результате ракетного удара по территории железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой обалсти погибли 39 человек, среди которых 4 ребенка, сообщил в Facebook представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко, пишет УНН.

Цитата

"Рашисты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске. 39 погибших, среди которых 4 детей", - сообщил спикер СБУ.

"По состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых при обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске.
Среди раненых - значительное количество тяжелых", - добавил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко вT elegram.

Детали

Со слов Дехтяренко, СБУ уже открыла уголовное производство по этому факту.

"Сейчас действия рашистов квалифицированы по 438 статье Уголовного кодекса - нарушение законов и обычаев войны. Установим и накажем виновных!" - указал Дехтяренко.

Дополнение

По данным следствия, 8 апреля 2022 года вооруженные силы рф в нарушение норм международного гуманитарного права совершили ракетные удары по железнодорожному вокзалу Краматорска.

На момент удара происходила эвакуация населения, на вокзале находилось около 4000 гражданских лиц, среди которых большинство — женщины и дети.

По предварительным данным, десятки человек погибли и получили ранения. Полную информацию о жертвах вражеской атаки и поврежденной инфраструктуры устанавливают.

На месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область
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