Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 -0,0117 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
5385

Подоляк о ракетном ударе по вокзалу Краматорска: "Это сознательный акт запугивания людей"

Подоляк о ракетном ударе по вокзалу Краматорска: "Это сознательный акт запугивания людей"

Михаил Подоляк

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Преднамеренный удар по вокзалу Краматорска, в результате которого есть десятки жертв — это сознательный акт запугивания людей, которому нет оправдания. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

"Умышленный удар по вокзалу Краматорска — это сознательный акт запугивания людей, которому нет оправдания. Десятки погибших гражданских. Сотни раненых. Семьи с детьми, ожидавшими эвакуации. Мир должен понять: россия — это страна-террорист. Покупка нефти и газа — финансирование терроризма", — написал Подоляк.

Дополнение

Ранее сообщали, что в результате ракетного обстрела вокзала Краматорска, по оперативным данным, более 30 человек погибло.

Председатель ОВА указал, что "во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области к более безопасным областям Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских захватчиков по вокзалу в Краматорске, отметив, что рашисти не оставляют своих методов и цинично уничтожают гражданское население.

Источник: УНН
Теги: Краматорск
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.