В ЕС заморозили активов российских и белорусских олигархов на почти 30 млрд евро

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Почти 30 миллиардов евро активов российских и белорусских олигархов и организаций сейчас заморожены ЕС, сообщили в Еврокомисии в пятницу, 8 апреля, пишет УНН.

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"Почти 30 миллиардов евро активов сейчас заморожены", - сказано в сообщении.

Детали

Как отмечается, одной из целей рабочей группы в Брюсселе является исследование связей между активами, которые принадлежат лицам, находящимся под санкциями ЕС, и преступной деятельностью.

"В этом контексте специальная группа обратилась ко всем государствам-членам с просьбой поделиться информацией об активах, которые сейчас заморожены в их соответствующих юрисдикциях. Пока работа продолжается, а государства-члены все еще собирают и предоставляют информацию: в настоящее время более половины государств-членов сообщили Еврокомиссии о мерах, принятых для замораживания активов. Они сообщили о замороженных активах на сумму 29,5 млрд евро, включая такие активы, как лодки, вертолеты, недвижимость и произведения искусства, на сумму почти 6,7 млрд евро. Кроме того, заблокировано около 196 млрд евро транзакций", - говорится в сообщении.