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Топ-делегация ЕС посетила Бучу

Топ-делегация ЕС посетила Бучу

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер сегодня посетили Бучу, освобожденную от рашистских оккупантов. Об этом написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

“Посетили Бучу. Показал президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, высокому представителю ЕС Жозепу Боррелю и премьеру Словакии Эдуарду Хегеру зверства, которые совершили российские военные над гражданскими украинцами”, - написал премьер.

Детали

По его словам, Украина никогда не простит врагу этих преступлений, и работает совместно с европейскими партнерами над тем, чтобы как можно быстрее остановить агрессора.

Напомним

В освобожденном от войск городе Буча под Киевом установили личности 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты, заявил мэр Бучи Анатолий Федорук.

Источник: УНН
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