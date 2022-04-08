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Acer приостановил работу в россии

Acer приостановил работу в россии

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Тайваньский производитель компьютерной техники и электроники Acer решил приостановить деятельность в россии. Об этом сообщили на сайте компании, информирует УНН.

Детали

"Acer строго соблюдает действующие законы и правила международной торговли, а также внимательно следит за конфликтом между россией и Украиной. В связи с последними событиями Acer решила приостановить свой бизнес в россии", — говорится в сообщении.

В компании выразили надежду на то, что мир в Украине будет восстановлен как можно быстрее.

Напомним

Производитель компьютерных процессоров Intel остановил деятельность в россии.

Источник: УНН
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