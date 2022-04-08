Армия сволочей: российские нелюди насилуют детей на глазах у их родителей – Денисова

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские нелюди насилуют украинских детей на глазах у их родителей. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обнародовала факты жестокого изнасилования оккупантами детей, передает УНН.

Детали

Девочка, 14 лет — изнасилована 5 оккупантами, сейчас беременна (Буча);

Мальчик, 11 лет — изнасилованный на глазах у мамы, которую привязали к стулу, чтобы смотрела (Буча);

Девушка 20 лет — изнасилована тремя оккупантами сразу во все возможные места (Ирпень).

Цитата

“Нет такого места ни на земле, ни в аду, где рашистские преступники смогут скрыться от расплаты! Изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения рф в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений рф в Украине”, - отметила Денисова.

Добавим

Российские военные на оккупированной территории изнасиловали беременную девушку и бабушку, а также из "Града" расстреляли лодку, которым люди хотели спастись.



