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В Киеве началась встреча Зеленского с топ-делегацией ЕС

В Киеве началась встреча Зеленского с топ-делегацией ЕС

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн и Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, которые прибыли с визитом в нашу страну, передает УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщили в ОП, состоятся переговоры в узком кругу, после чего Глава государства и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ и ответят на их вопросы.

Ранее

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррел и Премьер-министр Словакии Эдуард Геґер сегодня посетили Бучу, освобожденную от рашистських оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Украина, Офис президента Украины
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