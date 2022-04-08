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В Луганской области украинские защитники отбросили оккупантов на 10 км от Кременной

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Луганской области украинские защитники отбросили российских захватчиков на 6-10 км от города Кременная. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление Сухопутных войск Украины.

Цитата

“Российских захватчиков в Луганской области "кусаем" и "бьем", пусть "валят отсюда подальше".

"Горные штурмовики успешно атакуют врага и отбросили захватчиков на 6-10 км от города Кременная”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что напуганный и деморализованный враг бежал, оставив на украинской земле свою технику и оружие.

Добавим

В Киевской области гвардейцы Национальной гвардии Украины выявили служебную документацию российского модуля разведки и управления.

Источник: УНН
Теги: Луганск и Луганская область
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