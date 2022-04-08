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Украина получила опросник о членстве в ЕС

Украина получила опросник о членстве в ЕС

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украина в ходе визита в страну президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила опросник о членстве в Евросоюзе. Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Фон дер Ляйен передала сегодня в Киеве властям Украины опросник о членстве в ЕС. В понедельник министры иностранных дел Грузии и Молдовы получат свои в Люксембурге", - написал журналист.

Добавим

По информации СМИ, передача произошла на церемонии после переговоров Фон дер Ляйен с Президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее сегодня Фон дер Ляйен вместе с коллегами посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в конце февраля сообщил, что Украина обращается к Евросоюзу относительно безотлагательного присоединения Украины.

1 марта стало известно, что заявка уже на рассмотрении.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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