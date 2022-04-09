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МВФ открыл донорский счет для помощи Украине

МВФ открыл донорский счет для помощи Украине

КИЕВ. 9 апреля. УНН. МВФ открыл донорский счет для помощи Украине. Об этом сообщается насайте МВФ. Первый взнос в него уже анонсировала Канада, он составит $800 млн. Об этом информирует УНН.

Детали

Деньги на счет смогут переводить не только страны-члены МВФ, но и межправительственные агентства и организации, которые хотят помочь Украине.

Административный счет предназначен для донорских ресурсов в виде грантов и займов, которые помогут Украине сводить платежный баланс, выполнять бюджет, стабилизировать экономику.

Доноры смогут использовать проверенную инфраструктуру МВФ для быстрого перевода платежей в Украину. Деньги будут перечисляться в резервных валютах (доллары США, евро, фунты, юани, канадские и австралийские доллары, швейцарские франки) или специальных правах заимствования, а МВФ будет отправлять их на счет Украины в СПЗ.

Напомним

Латвия отправила в Украину гуманитарную помощь на более чем на 2,1 млн евро.

Источник: УНН
Теги: финансовая помощь
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