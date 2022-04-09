Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
1590

Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России

Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против России

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter написала, что Европейский Союз готовит шестой пакет санкций против россии. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Мы никогда не сможем сравниться с жертвой украинского народа. Но мы мобилизуем нашу экономическую силу, чтобы Путин заплатил за все. Мы ввели жесткие санкции против россии и уже готовим шестую волну. Россия будет опускаться, а Украина идет к европейскому будущему", - заявила Урсула.

Детали

Президент Еврокомиссии также подтвердила, что ЕС увеличивает на 500 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины.

Добавим

Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляєн с Владимиром Зеленским посетили Бучу.

Источник: УНН
Теги: Урсула фон дер Ляйен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.