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Лидер страны в ЕС хотел получить доказательства, что бойня в Буче не постановка - Зеленский

Лидер страны в ЕС хотел получить доказательства, что бойня в Буче не постановка - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Глава правительства одной из стран Евросоюза требовал доказательства того, что военные преступления в Буче, где рашисты убили сотни мирных граждан, не были постановкой. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bild, пишет УНН.

Детали

На вопрос о худшем, что он слышал за последние дни, Зеленский ответил, что один из ведущих политиков ЕС хотел получить от него доказательства того, что военные преступления в Буче не были инсценировкой.

На уточняющий вопрос, является ли этот политик из ЕС главой европейского правительства, Зеленский четко ответил: "Да".

Но он не хотел говорить о том, кто сказал ему: "Покажите нам доказательства того, что это не постановка".

Дополнение

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после ухода российских захватчиков.

Мэр Бучи сообщил, что около 320 мирных жителей расстреляли российские захватчики во время оккупации города. С его слов, в освобожденном от войск россии городе Буча под Киевом установили личности 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Киевская область, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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