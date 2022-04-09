В Херсоне оккупанты похитили экс-главу Херсонской ОГА Путилова - советник главы МВД

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Херсоне оккупанты в масках схватили и увезли в неизвестном направлении бывшего председателя Херсонской ОГА, народного депутата Украины VII созыва Андрея Путилова. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram, пишет УНН.

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"Час назад (10:30 - ред.) в Херсоне оккупанты в масках схватили и увезли в неизвестном направлении бывшего председателя Херсонской ОГА, народного депутата Украины VII созыва Путилова Андрея Станиславовича", - написал Геращенко.

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Ранее рашистские оккупанты похищали городских голов в Херсонской области.