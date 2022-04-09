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Российские оккупанты полностью уничтожили 21 больницу - Минздрав

Российские оккупанты полностью уничтожили 21 больницу - Минздрав

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения рф в Украине полностью уничтожили 21 больницу, в общем повредили 307 учреждений здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Всего с начала войны российские оккупанты повредили у нас 307 больниц. Точнее сказать учреждений здравоохранения, потому что в эту цифру (входят - ред.) и центры первичной медико-санитарной помощи. 21-а больница уничтожена полностью. Они восстановлению не подлежат. На их месте надо строить новые больницы", - указал Ляшко.

Дополнение

По данным Офиса Генпрокурора, в результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждены 928 учебных заведений. 84 из них разрушены полностью.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, война, больницы
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