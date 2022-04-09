Украинские военные в Мариуполе сдерживают 10 тыс. оккупантов - Зеленский

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинским защитникам Мариуполя противостоят 10 тыс. российских оккупантов, поэтому если город удастся удержать, - рашисти не смогут уйти на восток Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"Стоит Мариуполь. Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные, мощные, крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Для них это большое испытание и для нашего государства. Вокруг них сегодня 10 тыс. российских военных", - сказал Зеленский.

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По его словам, если украинские военные удержат Мариуполь, то те 10 тыс. российских оккупантов там останутся и не уйдут на восток Украины.

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Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщал, что в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе сейчас сложная ситуация. Продолжаются уличные бои.