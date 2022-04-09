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Украинские военные в Мариуполе сдерживают 10 тыс. оккупантов - Зеленский

Украинские военные в Мариуполе сдерживают 10 тыс. оккупантов - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украинским защитникам Мариуполя противостоят 10 тыс. российских оккупантов, поэтому если город удастся удержать, - рашисти не смогут уйти на восток Украины. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Стоит Мариуполь. Сколько выстоит Мариуполь? Там наши военные, мощные, крепкие. Одни из самых крепких, и вы это прекрасно знаете. Для них это большое испытание и для нашего государства. Вокруг них сегодня 10 тыс. российских военных", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, если украинские военные удержат Мариуполь, то те 10 тыс. российских оккупантов там останутся и не уйдут на восток Украины.

Дополнение

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщал, что в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе сейчас сложная ситуация. Продолжаются уличные бои.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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