Борис Джонсон прибыл в Киев. Сейчас у него встреча "тет-а-тет" с Зеленским

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, передает УНН.

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"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с Президентом Зеленским.

Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - написал Сибига.

Ранее

Канцлер Австрии Карл Негаммер приехал в Украину, где уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.