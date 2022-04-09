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Борис Джонсон прибыл в Киев. Сейчас у него встреча "тет-а-тет" с Зеленским

Борис Джонсон прибыл в Киев. Сейчас у него встреча "тет-а-тет" с Зеленским

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига, передает УНН.

Цитата

"Прямо сейчас визит Бориса Джонсона в Киев начался с тет-а-тет встречи с Президентом Зеленским.
Великобритания лидер в оборонной поддержке Украины. Лидер в антивоенной коалиции. Лидер в санкциях в отношении российского агрессора", - написал Сибига.

Ранее

Канцлер Австрии Карл Негаммер приехал в Украину, где уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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