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Австрия предоставит Украине технику для ГСЧС - Зеленский

Австрия предоставит Украине технику для ГСЧС - Зеленский

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Австрия предоставит Украине технику, которая поможет в работе работникам ГСЧС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Австрии, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Я хочу поблагодарить Австрию и лично руководство государства не только за гуманитарную помощь, а также за ту технику, которая поможет и для работы сегодня после вторжения рф, и для работы работников наших ГСЧС и тому подобное. И пожарные машины", - сказал Зеленский.

Дополнение

Зеленский в Киеве сегодня, 9 апреля обсудил с канцлером Австрии усиление санкционного давления на россию и членство Украины в ЕС.

Источник: УНН
Теги: Украина, Австрия, техника

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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