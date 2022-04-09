Новости: Политика
9 апреля 2022, 17:15 • Анна Мурашко • 14745
Австрия предоставит Украине технику для ГСЧС - Зеленский
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Австрия предоставит Украине технику, которая поможет в работе работникам ГСЧС. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с канцлером Австрии, передает корреспондент УНН.
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"Я хочу поблагодарить Австрию и лично руководство государства не только за гуманитарную помощь, а также за ту технику, которая поможет и для работы сегодня после вторжения рф, и для работы работников наших ГСЧС и тому подобное. И пожарные машины", - сказал Зеленский.
Дополнение
Зеленский в Киеве сегодня, 9 апреля обсудил с канцлером Австрии усиление санкционного давления на россию и членство Украины в ЕС.
Источник: УНН
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