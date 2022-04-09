В Украине более 15 тыс. пропавших без вести людей - Денисова

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Украине насчитали более 15 тыс. пропавших без вести людей. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

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"Относительно пропавших без вести, сколько у нас посчитано - это более 15 тыс. случаев таких. Потому что мы фиксируем, к нам обращаются граждане, и мы четко знаем, где, какая фамилия, какого года рождения, где он исчез", - рассказала Денисова.

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По ее словам, пока трудно сказать точные данные.

"Сейчас освобождаются города Киевщины, и мы видим Бучу, Бородянку, Макаров, Сумскую область... Но вы понимаете, сколько мы откроем для себя и для мира преступлений рф, когда будет освобожден Мариуполь?" - сказала Денисова.

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Денисова сообщала, что на сегодня имеются данные от городских властей о том, что в Буче, что под Киевом, откуда в начале апреля отошли русские войска, были убиты 360 мирных жителей, среди которых по меньшей мере 10 - дети.