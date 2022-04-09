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Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
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В Нацбанке заявили, что курс доллара "заморозили" до конца войны на уровне 29,25 грн/долл

В Нацбанке заявили, что курс доллара "заморозили" до конца войны на уровне 29,25 грн/долл

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Национальный банк Украины будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/долл к концу войны, которую начала россия. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Николайчук отметил, что сейчас курс на уровне 29,25 грн/долл планируют фиксировать как минимум до конца военного положения.

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"После нашей победы, мы постепенно возвращаемся к обычному режиму плавающего обменного курса. Постепенно будем снимать админограничения, сокращать свое участие на рынке", - рассказал Николайчук.

Детали

По его словам, переход будет очень постепенным, чтобы избежать резких потрясений.

Дополнение

Нацбанк ввел ограничения на валютном рынке в условиях военного положения.

Источник: УНН
Теги: НБУ, доллар, Украина, гривна
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