Оккупанты сосредотачивают основные усилия на захвате Мариуполя и наступлении в районе Изюма - Генштаб

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Основные усилия российских оккупантов сосредоточиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе Изюма на Харьковщине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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"российская федерация продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего Государства", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что враг и в дальнейшем проводит подготовительные мероприятия с целью активизации наступательных действий на востоке Украины для установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

"Основные усилия оккупантов сосредоточиваются на захвате Мариуполя и наступлении в районе города Изюм. Остается высокой вероятность привлечения противником диверсионно-разведывательных групп для совершения диверсий на объектах транспортной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Кроме того, враг продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.

Дополнение

Российские оккупанты стараются обойти Изюм на Харьковщине, концентрированно направить свои войска к Донецкой и Луганской областям для усиления там военного присутствия.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что на востоке и юге Украины происходит накопление большого количества войск, техники российских оккупантов, которые собираются оккупировать еще одну часть украинской территорий.