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Обворовали животных в харьковском экопарке: оккупанты вынесли морковь, свеклу и капусту

Обворовали животных в харьковском экопарке: оккупанты вынесли морковь, свеклу и капусту

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Российские оккупанты украли овощи из харьковского "Фельдман Экопарка". Об этом сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, передает УНН.

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"Фельдман Экопарк, находится в 300 метрах от вояк рф. Сегодня ночью, они сперли у наших животных морковку, буряк и капусту", - написал Лысенко.

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Обстрелы и бомбардировки российских оккупантов привели к полному разрушению харьковского "Фельдман Экопарка".

Два кенгуру из "Фельдман экопарк" погибли в результате обстрела экспозиционной зоны "Австралия".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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