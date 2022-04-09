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В Украине под вражескими обстрелами погибло около 30 спасателей

В Украине под вражескими обстрелами погибло около 30 спасателей

КИЕВ. 9 апреля. УНН. С начала войны, которую начала россия в Украине под обстрелами погибло 29 спасателей, ранено 73. Об этом сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий во время телемарафона, передает УНН.

Детали

"На оккупированных территориях возникает такая ситуация, когда враг отбирает нашу пожарную технику. Под оружием, под дулами автоматов забирают нашу пожарную технику которая может быть использована также и против мирного населения", - рассказал Хорунжий.

Цитата

Он подчеркнул, что это все идет вопреки Женевской конвенции, международных конвенций.

"В частности, хочу подчеркнуть, что у нас под обстрелами погибло уже 29 спасателей, и 73 спасателя на данный момент ранены", - сказал Хорунжий.

Дополнения

6 апреля сообщалось, что с начала вторжения России в Украину погибло 27 работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Источник: УНН
Теги: Украина, спасатели
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