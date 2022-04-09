В Украине под вражескими обстрелами погибло около 30 спасателей

КИЕВ. 9 апреля. УНН. С начала войны, которую начала россия в Украине под обстрелами погибло 29 спасателей, ранено 73. Об этом сообщил спикер ГСЧС Александр Хорунжий во время телемарафона, передает УНН.

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"На оккупированных территориях возникает такая ситуация, когда враг отбирает нашу пожарную технику. Под оружием, под дулами автоматов забирают нашу пожарную технику которая может быть использована также и против мирного населения", - рассказал Хорунжий.

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Он подчеркнул, что это все идет вопреки Женевской конвенции, международных конвенций.

"В частности, хочу подчеркнуть, что у нас под обстрелами погибло уже 29 спасателей, и 73 спасателя на данный момент ранены", - сказал Хорунжий.

Дополнения

6 апреля сообщалось, что с начала вторжения России в Украину погибло 27 работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций.