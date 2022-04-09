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Концентрированная боль и разрушенная жизнь: новый фоторепортаж из разбомбленных Гостомеля и Бучи

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. На освобожденной Киевщине, а именно в Буче и Гостомеле, работают спасатели, пиротехники и правоохранители. УНН подготовил новый фоторепортаж из разбомбленных городов.

2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика.

После увиденного в Буче власти и стражи порядка заявили о геноциде.

8 апреля в Буче начали эксгумацию тел погибших, похороненных в братской могиле.

Как сообщила омбудсмен Людмила Денисова, на сегодня есть данные от городских властей о том, что в Буче, что под Киевом, откуда в начале апреля отошли российские войска, были убиты 360 мирных жителей, среди которых по меньшей мере 10 - дети.

О Гостомеле информации пока меньше, но из поступающих сведений можно сделать вывод, что ситуация там не лучше.

Так, в здании одного из бытовых помещений найдено 11 тел погибших гражданских лиц Украины, убитых рашистскими оккупантами.

Еще одним символом зверств русских военных стал уничтоженный самый большой в мире самолет "Мрия".

Сейчас правоохранители продолжают документировать преступления оккупантов.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, о количестве жертв российской агрессии среди мирного населения на Киевщине можно будет говорить за несколько недель.

Источник: УНН
Теги: Украина, Киевская область
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