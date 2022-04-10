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Силы ПВО уничтожили 13 вражеских целей

Силы ПВО уничтожили 13 вражеских целей

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В течение 9 апреля противовоздушная оборона воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожили по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ, передает УНН.

Цитата

"9 апреля противовоздушной обороной Воздушных Сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поражено по меньшей мере 13 воздушных целей российских оккупантов: три самолета, один вертолет, пять беспилотных летательных аппаратов, четыре крылатые ракеты. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним 

Оккупанты применили новый вид бомб: в Харькове российские захватчики начали спускать снаряды на парашютах.

Источник: УНН
Теги: ПВО
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