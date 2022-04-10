Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
6570

Российские оккупанты обстреляли поселок Слатино в Харьковской области, два человека погибли

Российские оккупанты обстреляли поселок Слатино в Харьковской области, два человека погибли

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российские оккупанты в течение суток вели огонь по населенным пунктам Дергачевской общины. В результате обстрела по поселку Слатино в Харьковской области погибли гражданские. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Дергачевского городского совета.

Детали

Оккупанты в течение суток регулярно обстреливали населенные пункты Дергачевской общины. Во время огня по поселку Слатино погибли по меньшей мере два человека.

Одного раненого гражданского госпитализировали в больницу в Харькове.

Кроме этого, были разрушены несколько частных домов.

"В оккупированных Казачолопанском, Токаревском, Проходовском, Русско-Лозовском старостатах и Цуповке Прудянского округа продолжает разворачиваться гуманитарная катастрофа. Помочь жителям этих территорий мы сможем только после их освобождения Вооруженными силами Украины", - отмечает пресс-служба рады.

Напомним 

В Харьковской области фиксируют такие же зверства россиян в отношении мирного населения как в Буче. В селе Гусаровка оккупанты пытали местных жителей. После длительного издевательства - трех человек сожгли заживо.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, обстрелы, Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.