Российские оккупанты обстреляли поселок Слатино в Харьковской области, два человека погибли

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российские оккупанты в течение суток вели огонь по населенным пунктам Дергачевской общины. В результате обстрела по поселку Слатино в Харьковской области погибли гражданские. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Дергачевского городского совета.

Детали

Оккупанты в течение суток регулярно обстреливали населенные пункты Дергачевской общины. Во время огня по поселку Слатино погибли по меньшей мере два человека.

Одного раненого гражданского госпитализировали в больницу в Харькове.

Кроме этого, были разрушены несколько частных домов.

"В оккупированных Казачолопанском, Токаревском, Проходовском, Русско-Лозовском старостатах и Цуповке Прудянского округа продолжает разворачиваться гуманитарная катастрофа. Помочь жителям этих территорий мы сможем только после их освобождения Вооруженными силами Украины", - отмечает пресс-служба рады.

Напомним

В Харьковской области фиксируют такие же зверства россиян в отношении мирного населения как в Буче. В селе Гусаровка оккупанты пытали местных жителей. После длительного издевательства - трех человек сожгли заживо.