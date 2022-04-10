Впервые в истории страны: парламент Пакистана отправил премьера в отставку, объявив недоверие
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Парламент Пакистана 9 апреля объявил вотум недоверия премьер-министру Имрану Хану, отправив его в отставку после 3,5 лет пребывания на посту главы правительства. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
69-летний Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 года.
Как отмечается, он обещал победить коррупцию и вывести свою страну из экономического кризиса, однако теперь многие местные жители считают, что эти обещания он не выполнил.
Объявлению недоверия предшествовало 13-часовое заседание с неоднократными перерывами, связанными с длительными выступлениями членов партии Хана, рассказывавших о якобы существовании заговора США с целью свергнуть главу правительства Пакистана.
В воскресенье ночью спикер нижней палаты парламента Аяз Садик объявил, что оппозиционные партии смогли получить 174 голоса в палате с 342 членов на поддержку вотума недоверия, что составило большинство.
"Итак, предложение против премьер-министра Имрана Хана было одобрено", - заявил Садик под звук аплодисментов в зале заседания.
Как ожидается, пакистанский парламент соберется в понедельник, 11 апреля, чтобы избрать нового премьера.
Фаворит на пост следующего главы правительства 70-летний Шехбаз Шариф назвал отставку Хана шансом для нового начала.
Добавим
В Пакистане с момента обретения независимости от Великобритании в 1947 году ни один премьер-министр не завершил свой полный срок. Хан, который пришел к власти при поддержке военных, стал первым, кто был отстранен от должности в результате вотума недоверия.
Дополнение
Хан поддерживал тесные связи с российским руководством и был в россии в день вторжения рф в Украину 24 февраля.