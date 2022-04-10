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Проверяют документы, наличие автомобилей, запасов еды: под Мелитополем российские оккупанты продолжают обыски помещений

Проверяют документы, наличие автомобилей, запасов еды: под Мелитополем российские оккупанты продолжают обыски помещений

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области российские оккупанты продолжают обыски домов гражданского населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Российские оккупанты проверяют документы, наличие автомобильного транспорта, запасы продуктов питания у жителей Мелитополя.

Также захватчики осуществляют допросы относительно мест работы близких родственников и требуют информацию о бывших сотрудниках правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины и участников АТО/ООС.

Напомним 

В связи со значительными санитарными потерями личного состава и техники оккупанты развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей.

Источник: УНН
Теги: Генштаб
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