"Железные люди": Джонсон поблагодарил украинских железнодорожников

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видеообращение к украинским железнодорожникам, в котором поблагодарил их за работу. Также политик выразил соболезнования относительно трагедии в Краматорске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram.

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"Приветствую, это Борис Джонсон, премьер-министр Соединенного Королевства. Я на борту фантастического поезда Укрзализныци в Киев из Польши. Просто хотел выразить вам огромную благодарность всей команде железнодорожников - за то, что вы делаете.

Я слышал, что вас здесь называют "железные люди". Это, конечно, связано с вашей железнодорожной индустрией, но в то же время отражает и ваш дух, настоящий украинский дух, который украинцы демонстрируют в сопротивлении ужасной агрессии россии.

Я глубоко сочувствую вашим потерям и мысленно с пострадавшими железнодорожниками в Краматорске. Я хочу, чтобы вы знали: Соединенное Королевство поддерживает вас в этой борьбе!" - сказал Джонсон.

Напомним

Борис Джонсон анонсировал больше санкций против россии и военной помощи Украине.