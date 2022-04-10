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261015

Спутник зафиксировал военную колонну рф, которая двигалась в сторону Харькова

Спутник зафиксировал военную колонну рф, которая двигалась в сторону Харькова

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies зафиксировали, как 8 апреля почти 13-километровый военный конвой рф двигался на юг через город Великий Бурлук на востоке Украины. Об этом информирует УНН, ссылаясь на CNN.

Детали

Великий Бурлук расположен на восток от Харькова, недалеко от границы Украины с россией.

На спутниковых снимках зафиксированы российские бронированные машины, грузовики с буксируемой артиллерией и вспомогательным оборудованием.

Напомним 

Российские оккупанты обстреляли поселок Слатино в Харьковской области. Во время огня погибли по меньшей мере два человека.

Источник: УНН
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