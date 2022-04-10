Новые "прилеты": оккупанты полностью разрушили аэропорт Днепра – глава ОВА

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Российские оккупанты полностью разрушили аэропорт в Днепре. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, информирует УНН.

Детали

"К сожалению, орки зачастили сегодня со своими атаками. У нас опять "прилеты". (...) Повторная атака на аэропорт в Днепре. От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят", — написал Резниченко.

Количество пострадавших выясняют.

Также в Звонецком Днепропетровской области попали в инфраструктурный объект. Там сейчас работают спасатели. Данные о разрушениях и количестве жертв уточняют.

Напомним

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В Днепре уничтожен инфраструктурный объект, есть один пострадавший. В Павлоградском районе вражеская ракета попала в промышленный объект, а в Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства.