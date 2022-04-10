В Пензенской области россии создали лагерь для принудительно вывезенных мариупольцев - Денисова

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой сообщили о принудительно вывезенных украинцах - жителей Мариуполя в Пензенскую область рф, пишет УНН.

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"Сегодня провела беседу с гражданами рф, которые поддерживают Украину. Они сообщили о лагере для принудительно депортированных из Украины мариупольцев в Пензенской области", - написала Денисова в своем Telegram-канале.

Детали

Со слов омбудсмена, это учреждение закрытого типа с несколькими корпусами, обнесено забором и под охраной, на въезде контрольно-пропускной пункт. Свобода передвижения наших граждан ограничена - выходить из лагеря запрещено.

По данным уполномоченного, сейчас там находится более 400 украинских граждан - в основном женщины и 147 детей разного возраста, включая младенцев. На днях ожидается еще партия принудительно вывезенных, ориентировочно 150 человек.

Украинские граждане находятся в крайне тяжелом и подавленном состоянии. Не знают своей судьбы, в какой регион рф и когда их будут везти, сообщает Денисова. Никакой информации им не дают.

Сообщается, что люди живут в лагере уже несколько недель. Они не имеют необходимой одежды, обуви, даже белья. Фактически их забрали из подвалов в чем были - в зимних вещах. Катастрофически не хватает детского питания и предметов личной гигиены. Женщины готовят сами из того, что выдают.

По информации, полученной Денисовой, в лагерь приезжали представители "Сбербанка", которые собирали списки на оформление карточных счетов, говорили, что перечислят по 10 тысяч рублей, но этого не произошло.

"Российские активисты посетили наших граждан - те рассказали об отсутствии базовых вещей для жизни и невозможность каким-либо образом связаться с родными или вернуться в Украину. Россияне отметили, что в лагере есть также иностранные студенты из Туркменистана, которые прятались в бомбоубежище под студенческим общежитием в Мариуполе без еды, воды, тепла и света, а затем самостоятельно добрались на временно оккупированную территорию Донецкой области, откуда их принудительно доставили в рф. В отличие от украинцев, им разрешено выходить за пределы лагеря. Наши же должны оставаться под постоянным наблюдением", - пишет Денисова.

Она отметила, что сейчас российские активисты собирают средства, продукты и одежду, чтобы помочь принудительно депортированным гражданам Украины.

"Они сообщили, что в Пензенской области действуют еще три подобных лагеря, к которым еще в феврале перед войной были вывезены жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Мы информировали, что в тот период под принуждением было вывезено почти 90 тысяч жителей. По информации активистов, украинцев насильно перемещают в разные регионы рф, в том числе и в Хабаровск",- сообщает омбудсмен.

Она обратилась к Международному Комитету Красного Креста безотлагательно оказать гуманитарную помощь гражданам Украины, которые принудительно вывезены и помещены в концентрационные лагеря на территории рф и способствовать как можно более быстрому возвращению их в Украину.

Напомним

Российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в рф более 121 тыс. детей.