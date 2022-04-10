Новости: Общество
10 апреля 2022, 17:29 • Саша Картер • 4845
Украинцы в "Дие" собрали на армию более 250 млн гривен
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Более 245 тысяч украинцев присоединились к сбору средств через мобильное приложение "Дия" в поддержку украинских защитников. Вместе им удалось собрать более 250 млн гривен, пишет УНН со ссылкой на данные Минцифри.
Детали
Так, средства поступают в фонд "Вернись живым", который закупает и передает все необходимое нашим бойцам.
Сообщается, что за средства, перечисленные с помощью Дия, фонду удалось передать армии:
- 12 206 бронежилетов,
- 5 660 шлемов,
- 12 666 средств связи,
- 3782 единицы тепловизионной и дневной оптики,
- 2793 квадрокоптеры,
- 11 военных беспилотных авиационных комплексов,
- 1703 генераторы и другие источники питания,
- 72 автомобиля,
- 2197 единиц оборудования (мониторы, компьютеры, принтеры и другая оргтехника),
- 1391 ноутбук,
- 2783 смартфона и планшеты для артиллеристов и аэроразведчиков,
- 309 единиц саперного оборудования.
Напомним
Деньги с программы "эПоддержки" можно потратить на помощь украинской армии. Средства можно перевести через Portmone - всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток на банковскую карту "эПоддержки".
Источник: УНН
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