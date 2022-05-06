российские обстрелы и штурм "Азовстали" не прекращаются - Зеленский

КИЕВ. 6 мая. УНН. Во время обращения к участникам благотворительного вечера Brave Ukraine, народу Великобритании и народу Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские обстрелы и штурм “Азовстали” не прекращаются, а более 150 человек из “Азовстали” получают всю нужную им помощь. Об этом информирует УНН.

Подробности

Президент сообщил, что российские обстрелы и штурм “Азовстали” не прекращаются. Но еще нужно вывезти оттуда гражданских — женщин, детей. Многих оставшихся там детей.

Цитата

“Уже более 150 человек из „Азовстали“ и еще более 300 человек из самого Мариуполя и окрестностей, которые этого недели вышли гуманитарным коридором, получают всю помощь, которая им сейчас очень нужна. Медицинскую, восстановление документов, денежную помощь, связь с родными, с близкими, из семь’ямы”, — говорится в обращении.

“Ожидаем действенного режима тишины. Делаем все, чтобы найти решение для спасения и наших военных. Героев, держащих оборону Мариуполя против преобладающего количества оккупантов. Там разные подразделения. В них много раненых. Но они не сдаются. Они держат позиции”, — сказал Зеленский

Президент поблагодарил всех, кто помогает, кто предложил посредничество и вкладывает свои усилия в , чтобы украинцы были спасены.

Напомним

ООН и Красный Крест начинают третью операцию по эвакуации граждан из Мариуполя.