Президент наградил 286 военнослужащих Вооруженных Сил Украины

КИЕВ. 6 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Владимир Зеленский сообщил, что отметил 286 военнослужащих Вооруженных Сил Украины военными наградами. Об этом информирует УНН.

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“Я подписал указ о награждении еще 286 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Именно на плечах этих храбрых воинов и их собратьев держатся сейчас Украина и, если честно, вся Европа”, — говорится в обращении.

Подробности

За все время полномасштабного вторжения 11 672 наших защитника и защитницы уже отмечены государственными наградами за мужество и эффективную защиту Украины.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании почетного знака отличия “За мужество и отвагу”.