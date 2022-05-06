Новости: Политика
6 мая 2022, 05:12 • Юрий Свиридюк • 32640
Президент наградил 286 военнослужащих Вооруженных Сил Украины
Владимир Зеленский
Источник: Офіс Президента України
КИЕВ. 6 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Владимир Зеленский сообщил, что отметил 286 военнослужащих Вооруженных Сил Украины военными наградами. Об этом информирует УНН.
Цитата
“Я подписал указ о награждении еще 286 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Именно на плечах этих храбрых воинов и их собратьев держатся сейчас Украина и, если честно, вся Европа”, — говорится в обращении.
Подробности
За все время полномасштабного вторжения 11 672 наших защитника и защитницы уже отмечены государственными наградами за мужество и эффективную защиту Украины.
Напомним
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании почетного знака отличия “За мужество и отвагу”.
Источник: УНН
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