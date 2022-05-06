Пентагон не видит признаков подготовки белорусских вооруженных сил к активному участию в войне в Украине
КИЕВ. 6 мая. УНН. Несмотря на внезапную проверку боеготовности вооруженных сил Беларуси, Министерство обороны США не видит признаков того, что они активно примут участие в российско-украинской войне. Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга, информирует УНН.
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“Нет указаний на то, что Беларусь намерена активно участвовать в войне в Украине, и я допускаю, что они говорят о своих учениях. Но мы не отслеживаем признаков того, что они планируют или намерены напрямую втянуться в войну в Украине", - ответил Кирби на вопросы журналистов.
Что было ранее
В среду, 4 мая, минобороны Беларуси объявило о внезапной проверке сил реагирования. Ее цель - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.
В минобороны страны утверждают, что эти меры якобы не несут "никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности".
Учение будет длиться минимум до 14 мая, согласно графику проведения учений на белорусских полигонах.